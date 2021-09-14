Рейтинг найсексуальніших нардепок обурив представників «Слуги народу»

Рейтинг найсексуальніших жінок-парламентарів. Фото: comments.ua

https://racurs.ua/ua/n160129-reytyng-nayseksualnishyh-nardepok-oburyv-predstavnykiv-slugy-narodu.html

Ракурс

Рейтинг найсексуальніших народних депутаток України обурив жінок-парламентарів зі «Слуги народу».

У партії вважають, що рейтинги з об'єктивацією завдають шкоди репутації жінок у політиці й підривають довіру виборців до окремих депутатів парламенту в цілому. Відповідну заяву зробила ініціатор руху «Зе!Жінки» й народний депутат від «Слуги народу» Марина Бардіна, реагуючи на опитування «ТОП-25 найсексуальніших депутаток Верховної Ради України» у виданні «Коментарі». Про це 14 вересня повідомляє прес-служба партії.

Такі рейтинги формують хибні стереотипи про місце жінки в політиці. Ми не «прикрашаємо» парламент, ми в ньому працюємо! — наголосила вона.

За словами парламентаря, вже 20 народних депутаток звернулися до редакції видання «Коментарі» з проханням видалити їхні імена зі згаданого опитування. Також вона висловила побажання, щоб у фокусі інформаційної політики різних ЗМІ була саме професійна діяльність.

Видання «Коментарі» з 8 по 22 вересня запустило всеукраїнське опитування, запропонувавши українцям самостійно визначити найсексуальніших народних обраниць України. Віддати свій голос за ту чи іншу жінку можна на платформі для голосування на Facebook.

Нагадаємо, у червні 2020 року керівники «Слуги народу» Давид Арахамія і Олександр Корнієнко під час робочого візиту в Миколаєві відверто обговорили свою колегу по партії — народного депутата Ірину Аллахвердієву, яка представляє цей обласний центр. Парламентарі заявляли, що «баба робоча взагалі, як корабельна сосна».