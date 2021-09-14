Київ не вірить обіцянкам Заходу і хоче стати мілітаризованим Ізраїлем – Кулеба. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160128-kyyiv-ne-viryt-obicyankam-zahodu-i-hoche-staty-militaryzovanym-izrayilem-kuleba.html

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Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна може покладатися тільки на себе.

Наша країна засвоїла ряд гірких уроків, зрозумівши, що обіцянки Заходу, швидше за все, не будуть виконані. Ми не віримо в обіцянки, — заявив український міністр в інтерв’ю британській газеті The Independent.

Він вважає, що Україні слід стати гнучкою військовою державою, такою як Ізраїль.

Обставини не залишають вибору. Армія, дипломатія та український народ — ось що нам потрібно, щоб вижити, — сказав Кулеба.

Інтерв’ю виданню The Independent Кулеба дав в Києві на наступний день після того, як президент України Зеленський попередив про можливість повномасштабної війни.

Воно вийшло під заголовком «Ми не віримо обіцянкам Заходу: міністр закордонних справ Києва каже, що Україні необхідно провести мілітаризацію, щоб вижити».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США мають намір повною мірою виконати зобов’язання перед Україною у сфері безпеки в разі російської агресії. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив про це, відповідаючи на питання конгресменів під час слухань у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу США.

Джерело:The Independent