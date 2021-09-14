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Ракурс
Лукашенко. Фото: РБК

Лукашенко зачищає історію — з підручників прибрали Шушкевича та Алексієвич

14 вер 2021, 13:08
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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, прибрав із підручників згадки про підписанта «Біловезьких угод"Станіслава Шушкевича та нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич.

Зі шкільної програми виключили також твори Олександра Солженіцина і Володимира Набокова. Про це повідомляє «Єврорадіо».

Причиною такому зникненню з історії стало те, що Шушкевич та Алексієвич виступили з різкою критикою Лукашенка після президентських виборів 2020 року. Через це згадка єдиної білоруської Нобелівської лауреатки й першого керівника країни після розпаду Радянського Союзу стала «неважливою».

Також у підручниках для школярів основний суперник Олександра Лукашенка на виборах 1994 року, перший прем'єр-міністр Білорусі В’ячеслав Кебіч, згадується лише в контексті того, що він «контролював засоби масової інформації та державний апарат», але все ж програв Лукашенкові.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Лукашенко заявив про плани придбати російське озброєння на суму понад 1 млрд дол. США.

Джерело: Єврорадіо

Джерело: Ракурс


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