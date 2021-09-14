Лукашенко. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n160127-lukashenko-zachyschaie-istoriu-z-pidruchnykiv-prybraly-shushkevycha-ta-aleksiievych.html

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, прибрав із підручників згадки про підписанта «Біловезьких угод"Станіслава Шушкевича та нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич.

Зі шкільної програми виключили також твори Олександра Солженіцина і Володимира Набокова. Про це повідомляє «Єврорадіо».

Причиною такому зникненню з історії стало те, що Шушкевич та Алексієвич виступили з різкою критикою Лукашенка після президентських виборів 2020 року. Через це згадка єдиної білоруської Нобелівської лауреатки й першого керівника країни після розпаду Радянського Союзу стала «неважливою».

Також у підручниках для школярів основний суперник Олександра Лукашенка на виборах 1994 року, перший прем'єр-міністр Білорусі В’ячеслав Кебіч, згадується лише в контексті того, що він «контролював засоби масової інформації та державний апарат», але все ж програв Лукашенкові.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Лукашенко заявив про плани придбати російське озброєння на суму понад 1 млрд дол. США.

Джерело: Єврорадіо