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Лукашенко. Фото: РБК

Лукашенко зачищает историю — из учебников убрали Шушкевича и Алексиевич

14 сен 2021, 13:08
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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, убрал из учебников упоминания о подписанте «Беловежских соглашений» Станиславе Шушкевиче и нобелевском лауреате Светлане Алексиевич.

Из школьной программы исключили также произведения Александра Солженицына и Владимира Набокова. Об этом сообщает «Еврорадио»

Причиной такому «стиранию» истории стало то, что Шушкевич и Алексиевич выступили с резкой критикой Лукашенко после президентских выборов 2020 года. Поэтому упоминание единственной белорусской Нобелевской лауреатки и первого руководителя страны после распада Советского Союза стали «неважны».

Также в учебниках для школьников основной соперник Александра Лукашенко на выборах 1994 года, первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич, упоминается только в контексте того, что он «контролировал средства массовой информации и государственный аппарат», но все же проиграл Лукашенко.


Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко заявил о планах приобрести российское вооружение на сумму более 1 млрд долл. США.

Источник: Еврорадио

Источник: Ракурс


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