Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на прес-конференції. Фото: урядовий портал

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Впровадження пенсійної реформи в Україні дозволить підвищити пенсії українцям.

Введення в Україні другого рівня пенсійної системи, накопичувального рівня профінансують з державного бюджету. Зараз тривають дискусії щодо запровадження цього другого рівня. Про це 14 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на прес-конференції, яка транслювалася на YouTube.

Для того, щоб ми з вами мали змогу мати адекватну пенсію, достойну пенсію, сьогодні треба почати роботу по запровадженню в Україні другого рівня пенсійної системи, накопичувального рівня. Не всі країни змогли запровадити, були помилки. Тому сьогодні казати, за рахунок чого, у нас є ідеї, ми її дискутуємо з профільним комітетом Ради, з міністерствами, з Мінфіном, з Мінсоцем. Очевидно, що початок запровадження буде за рахунок держави відбуватися, — зазначив він.

Шмигаль зауважив, що важливо, аби люди відчули довіру до накопичувального рівня та пенсійної системи загалом. За його словами, в майбутньому в Україні має розвиватись також третій рівень пенсійної системи — добровільні внески, які частково вже реалізуються. Прем'єр переконує, що в Україні вже є декілька накопичених мільярдів гривень у приватних пенсійних фондах.

Це дуже важливо, адже запровадження накопичувальної пенсії вирішує дві речі: забезпечення достойної пенсії та великий інвестиційний ресурс. За 15 років державні й недержавні пенсійні фонди накопичують від 40 до 50 млрд дол., — відзначив він.

Нагадаємо, колишній міністр економіки Тимофій Милованов закликав українців бути відповідальними і, якщо є така можливість, — накопичувати і розраховувати на себе.