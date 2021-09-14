Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции. Фото: правительственный портал

https://racurs.ua/n160126-dengi-na-nachalo-pensionnoy-reformy-predostavit-gosudarstvo-ubejdaet-shmygal.html

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Внедрение пенсионной реформы в Украине позволит повысить пенсии украинцам.

Введение в Украине второго уровня пенсионной системы накопительного уровня профинансируют из государственного бюджета. Сейчас продолжаются дискуссии о введении этого второго уровня. Об этом 14 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube.

Для того, чтобы мы с вами имели возможность получать адекватную пенсию, достойную пенсию, сегодня надо начать работу по внедрению в Украине второго уровня пенсионной системы накопительного уровня. Не все страны смогли ввести, были ошибки. Поэтому сегодня говорить, за счет чего, у нас есть идеи, мы ее дискутируем с профильным комитетом Рады, с министерствами, с Минфином, с Минсоцем. Очевидно, что начало введения будет за счет государства происходить, — отметил он.

Шмыгаль отметил, что важно, чтобы люди почувствовали доверие к накопительному уровню и пенсионной системе в целом. По его словам, в будущем в Украине должен развиваться также третий уровень пенсионной системы — добровольные взносы, которые частично уже реализуются. Премьер убеждает, что в Украине уже есть несколько накопленных миллиардов гривен в частных пенсионных фондах.

Это очень важно, ведь введение накопительной пенсии решает две вещи: обеспечение достойной пенсии и большой инвестиционный ресурс. За 15 лет государственные и негосударственные пенсионные фонды накапливают от 40 до 50 млрд долл., — отметил он.

Напомним, бывший министр экономики Тимофей Милованов призвал украинцев быть ответственными и, если есть такая возможность, — накапливать и рассчитывать на себя.