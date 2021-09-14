У ВРП не підтримали закон про «люстрацію суддів», фото: ВРП

https://racurs.ua/ua/n160125-vyscha-rada-pravosuddya-rozkrytykuvala-zakon-pro-lustraciu-suddiv-detali.html

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Вища рада правосуддя (ВРП) розкритикувала законопроект № 5778 «Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ щодо обмеження впливу суддів, які займають адміністративні посади».

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Законопроект № 5778 передбачає запровадження таких обмежень для суддів:

заборону особам, які обіймали адміністративні посади у судах всіх рівнів, зокрема і голови Верховного Суду, голів касаційних судів та їхніх заступників, бути обраними на будь-яку адміністративну посаду та виконувати повноваження голови суду протягом трьох років із дня припинення здійснення ними адміністративних повноважень;

таким особам після припинення повноважень протягом такого самого строку забороняється виконувати повноваження голови Верховного суду, голови касаційного суду відповідно;

забороняється суддям, які перебували на будь-яких адміністративних посадах у судах сукупно більше п’яти років, обіймати посади члена ВРП, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України та/або члена Ради суддів України (РСУ);

особи, які в період з 11 квітня 2014 року до дня набрання чинності цим законом більше одного разу були обрані або призначені на будь-яку адміністративну посаду в суді, в якому кількість суддів, що здійснюють правосуддя, перевищує п’ять осіб, з дня набрання законом чинності вважаються такими, що звільнені з адміністративної посади, і протягом трьох роківне можуть бути обрані на будь-яку адміністративну посаду у суді чи виконувати адміністративні повноваження голови суду, обіймати посаду члена ВРП, члена ВККС, члена РСУ.

У ВРП вважають, що положення цього законопроекту не узгоджуються із принципами і нормами Конституції та законів, котрі регулюють правосуддя та статус суддів, а також з практикою Європейського суду з прав людини та міжнародними стандартами.