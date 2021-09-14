Вища рада правосуддя розкритикувала закон про «люстрацію суддів» — деталіhttps://racurs.ua/ua/n160125-vyscha-rada-pravosuddya-rozkrytykuvala-zakon-pro-lustraciu-suddiv-detali.htmlРакурс
Вища рада правосуддя (ВРП) розкритикувала законопроект № 5778 «Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ щодо обмеження впливу суддів, які займають адміністративні посади».
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Законопроект № 5778 передбачає запровадження таких обмежень для суддів:
- заборону особам, які обіймали адміністративні посади у судах всіх рівнів, зокрема і голови Верховного Суду, голів касаційних судів та їхніх заступників, бути обраними на будь-яку адміністративну посаду та виконувати повноваження голови суду протягом трьох років із дня припинення здійснення ними адміністративних повноважень;
- таким особам після припинення повноважень протягом такого самого строку забороняється виконувати повноваження голови Верховного суду, голови касаційного суду відповідно;
- забороняється суддям, які перебували на будь-яких адміністративних посадах у судах сукупно більше п’яти років, обіймати посади члена ВРП, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України та/або члена Ради суддів України (РСУ);
- особи, які в період з 11 квітня 2014 року до дня набрання чинності цим законом більше одного разу були обрані або призначені на будь-яку адміністративну посаду в суді, в якому кількість суддів, що здійснюють правосуддя, перевищує п’ять осіб, з дня набрання законом чинності вважаються такими, що звільнені з адміністративної посади, і протягом трьох роківне можуть бути обрані на будь-яку адміністративну посаду у суді чи виконувати адміністративні повноваження голови суду, обіймати посаду члена ВРП, члена ВККС, члена РСУ.
У ВРП вважають, що положення цього законопроекту не узгоджуються із принципами і нормами Конституції та законів, котрі регулюють правосуддя та статус суддів, а також з практикою Європейського суду з прав людини та міжнародними стандартами.
Законопроєкт № 5778 порушує принцип виборності всіх адміністративних посад у судах всіх рівнів органами суддівського самоврядування (зборами суддів) як важливої складової гарантії забезпечення незалежності суддів, обмежує повноваження зборів суддів, зокрема на самостійне колективне вирішення питання щодо обрання суддів на адміністративні посади, в тому числі з-поміж кандидатів, які мають досвід роботи на таких посадах, — вважають у ВРП.