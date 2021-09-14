В ВСП не поддержали закон о «люстрации судей», фото: ВСП

https://racurs.ua/n160125-vysshiy-sovet-pravosudiya-raskritikoval-zakon-o-lustracii-sudey-detali.html

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Высший совет правосудия (ВСП) раскритиковал законопроект № 5778 «О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ относительно ограничения влияния судей, занимающих административные должности».

Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

Законопроект № 5778 предусматривает введение таких ограничений для судей:

запрет лицам, занимающих административные должности в судах всех уровней, в том числе главы Верховного Суда, глав кассационных судов и их заместителей, быть избранными на любую административную должность и исполнять полномочия главы суда в течение трех лет со дня прекращения осуществления ими административных полномочий;

таким лицам после прекращения полномочий течение такого же срока запрещается исполнять полномочия главы Верховного суда, главы кассационного суда соответственно;

запрещается судьям, которые находились на любых административных должностях в судах совокупно более пяти лет, занимать должности члена ВСП, члена Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины и/или члена Совета судей Украины (ССУ);

лица, которые в период с 11 апреля 2014 года до дня вступления в силу этого закона более одного раза были избраны или назначены на любую административную должность в суде, в котором количество судей, осуществляющих правосудие, превышает пять человек, со дня вступления закона в силу считаются освобожденными от административной должности, и в течение трех лет не могут быть избраны на любую административную должность в суде или исполнять административные полномочия главы суда, занимать должность члена ВСП, члена ВККС, члена ССУ.

В ВСП считают, что положения этого законопроекта не согласуются с принципами и нормами Конституции и законов, регулирующих правосудие и статус судей, а также с практикой Европейского суда по правам человека и международными стандартами.