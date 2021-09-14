Путин. Фото: Лента

https://racurs.ua/n160124-putin-otpravilsya-na-samoizolyaciu.html

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Владимир Путин, президент Российской Федерации (РФ), ушел на самоизоляцию из-за случаев выявления коронавируса в его окружении.

Из-за этого он будет принимать участие в официальных мероприятиях по видеосвязи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции, — рассказали в Кремле.



Накануне президент РФ рассказал, что в его окружении много заболевших. Такое заявление он сделал во время общения с паралимпийцами. Он заявлял, что ему придется уйти на карантин, поскольку очень много людей болеют.

Напомним, ранее мы сообщали, что российский катафалк Aurus Лафет впервые использовали по прямому назначению во время похорон погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Автомобиль предназначен для траурных церемоний в похоронах госчиновников РФ высшего звена — от глав министерств до первых лиц государства.