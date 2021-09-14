Путін. Фото: Лента

https://racurs.ua/ua/n160124-putin-pishov-na-samoizolyaciu.html

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Володимир Путін, президент Російської Федерації (РФ), пішов на самоізоляцію через випадки виявлення коронавірусу в його оточенні.

Через це він братиме участь в офіційних заходах за допомогою відеозв’язку. Про це повідомила прес-служба Кремля.

Володимир Путін повідомив, що у зв’язку з виявленими випадками захворювання на коронавірус в його оточенні він повинен протягом певного проміжку часу дотримуватися режиму самоізоляції, — розповіли в Кремлі.



Напередодні президент РФ розповів, що в його оточенні багато хворих. Таку заяву він зробив під час спілкування з паралімпійцями. Він розповів, що йому доведеться піти на карантин, оскільки дуже багато людей хворіють.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російський катафалк Aurus Лафет вперше використовували за прямим призначенням під час похорону загиблого глави МНС РФ Євгена Зінічева. Автомобіль призначений для траурних церемоній в похоронах держслужбовців РФ вищої ланки — від глав міністерств до перших осіб держави.