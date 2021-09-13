Катафалк Путіна вперше показали в Росії. Фото: EPA

https://racurs.ua/ua/n160050-katafalk-putina-vpershe-pokazaly-v-rosiyi-foto.html

Ракурс

Російський катафалк Aurus Лафет вперше використали за прямим призначенням під час похорону загиблого глави МНС РФ Євгена Зінічева.

Автомобіль призначений для траурних церемоній у похоронах держчиновників РФ вищої ланки — від глав міністерств до перших осіб держави. Про це повідомили російські ЗМІ.

Він був побудований на базі однієї з версій представницького седана Aurus Senat, що має довжину 6130 мм. Про створення автомобілів-катафалків Aurus Лафет стало відомо ще навесні 2021 року, але раніше машини не з’являлися на публіці.

Поки невідомо, скільки авто побудовано на цей час і який обсяг випуску заплановано. Відзначається, що в похоронах загиблого глави МНС РФ Євгена Зінічева брали участь два таких катафалки.