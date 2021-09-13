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Ракурс
Катафалк Путіна вперше показали в Росії. Фото: EPA

Катафалк Путіна вперше показали в Росії (ФОТО)

13 вер 2021, 10:20
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Російський катафалк Aurus Лафет вперше використали за прямим призначенням під час похорону загиблого глави МНС РФ Євгена Зінічева.

Автомобіль призначений для траурних церемоній у похоронах держчиновників РФ вищої ланки — від глав міністерств до перших осіб держави. Про це повідомили російські ЗМІ.

Він був побудований на базі однієї з версій представницького седана Aurus Senat, що має довжину 6130 мм. Про створення автомобілів-катафалків Aurus Лафет стало відомо ще навесні 2021 року, але раніше машини не з’являлися на публіці.

Поки невідомо, скільки авто побудовано на цей час і який обсяг випуску заплановано. Відзначається, що в похоронах загиблого глави МНС РФ Євгена Зінічева брали участь два таких катафалки.


Джерело: Ракурс


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