Чехія затримала російського активіста окупації Криму, Франчетті - ліворуч

https://racurs.ua/ua/n160049-pryiemnyy-precedent-chehiya-zatrymala-rosiyskogo-aktyvista-okupaciyi-krymu.html

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У Празі за запитом України затримали російського активіста, учасника окупації Криму Росією.

Олександр Франчетті брав участь у подіях «Кримської весни», тепер йому загрожує депортація в Україну.

Про затримання повідомили росЗМІ з посиланням на Олександра Молохова, керівника робочої групи з міжнародно-правових питань при так званому «постійному представництві Криму при президенті РФ». Пізніше інформацію про затримання Франчетті підтвердила поліція Чехії.

Молохов назвав Франчетті «героєм „Кримської весни“» і зазначив, що тепер тому загрожує депортація в Україну та «вірна смерть».

Як розповіло чеське видання iRozhlaz, Франчетті брав участь у подіях «Кримської весни», під час яких півострів перейшов до складу Росії. За це українська влада висунула проти нього звинувачення і видала міжнародний ордер на арешт.

Він прилетів у Крим за два дні до початку конфлікту і сформував угруповання «Північний вітер», яка підпорядковується російської армії. Учасники угруповання стежили за безпекою ліній електропередач, газогоном і пересуванням машин. Сам Франчетті з 2000 року проживає в Празі і працює фітнес-тренером.

Прес-секретар російського посольства в Чехії повідомив, що представники Росії вирушили до місця затримання для надання консульської допомоги. Росіяни вийшли на контакт з представниками чеської влади і родичами затриманого.

Франчетті нагороджений російською владою медаллю «За повернення Криму». Він перебуває і у базі «Миротворець» як учасник незаконних збройних формуваннях «Самооборона Севастополя» та нелегальної розвідгрупи «Північний вітер».

Джерело: iRozhlaz