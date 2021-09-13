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Чехія затримала російського активіста окупації Криму, Франчетті - ліворуч
Приємний прецедент — Чехія затримала російського активіста окупації Кримуhttps://racurs.ua/ua/n160049-pryiemnyy-precedent-chehiya-zatrymala-rosiyskogo-aktyvista-okupaciyi-krymu.htmlРакурс
У Празі за запитом України затримали російського активіста, учасника окупації Криму Росією.
Олександр Франчетті брав участь у подіях «Кримської весни», тепер йому загрожує депортація в Україну.
Про затримання повідомили росЗМІ з посиланням на Олександра Молохова, керівника робочої групи з міжнародно-правових питань при так званому «постійному представництві Криму при президенті РФ». Пізніше інформацію про затримання Франчетті підтвердила поліція Чехії.
Молохов назвав Франчетті «героєм „Кримської весни“» і зазначив, що тепер тому загрожує депортація в Україну та «вірна смерть».
Як розповіло чеське видання iRozhlaz, Франчетті брав участь у подіях «Кримської весни», під час яких півострів перейшов до складу Росії. За це українська влада висунула проти нього звинувачення і видала міжнародний ордер на арешт.
Він прилетів у Крим за два дні до початку конфлікту і сформував угруповання «Північний вітер», яка підпорядковується російської армії. Учасники угруповання стежили за безпекою ліній електропередач, газогоном і пересуванням машин. Сам Франчетті з 2000 року проживає в Празі і працює фітнес-тренером.
Прес-секретар російського посольства в Чехії повідомив, що представники Росії вирушили до місця затримання для надання консульської допомоги. Росіяни вийшли на контакт з представниками чеської влади і родичами затриманого.
Франчетті нагороджений російською владою медаллю «За повернення Криму». Він перебуває і у базі «Миротворець» як учасник незаконних збройних формуваннях «Самооборона Севастополя» та нелегальної розвідгрупи «Північний вітер».
Джерело: iRozhlaz
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