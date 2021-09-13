Україну неможливо окупувати за тиждень, заявив Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n160048-ukrayinu-nemojlyvo-okupuvaty-za-tyjden-zelenskyy.html

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Україну неможливо захопити за тиждень, як це сталося з Афганістаном.

Наша країна не так залежна від Сполучених Штатів Америки, як був залежний Афганістан, тому некоректно порівнювати Україну з Афганістаном з точки зору залежності від допомоги американців. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю CNN.

Некоректно порівнювати Україну з Афганістаном. Крім того, Україна не так сильно залежить від США, як Афганістан. І я впевнений, що неможливо за 5−6−7 днів окупувати таку географічно велику країну з такою кількістю населення, як Україна, — зазначив глава держави.

Зеленський розповів, що під час зустрічі з президентом США Байден висловив думку, що Україна повинна бути в НАТО, але не все залежить від нього.

Також український лідер уточнив, що мова про «вихід» Сполучених Штатів із України не йде. Президент упевнений, що Вашингтону необхідно нарощувати свою присутність.

Нагадаємо, після візиту до Вашингтону Володимир Зеленський назвав продуктивними переговори з Джо Байденом, але засумнівався, чи виникла між ним і американським президентом «особлива хімія».

Джерело: CNN