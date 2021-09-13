Київ готують до суворого локдауну, але вірять у вакцинацію, фото - Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n160047-kyyiv-gotuut-do-suvorogo-lokdaunu-ale-viryat-u-vakcynaciu.html

Ракурс

Влада Києва готує столицю до запровадження суворого локдауну. Утім, мер Віталій Кличко вірить, що вакцинація може запобігти найбільш жорстоким заходам.

У Києві зробили понад 1,5 млн щеплень, причому половина з цієї кількості — двома дозами.

Кличко 12 вересня в ефірі «Інтера» нагадав, що Київ перебуває у зеленій зоні і в місті не доведеться запроваджувати суворий локдаун.

Утім, столицю до нього готують, бо статистика останніх днів тривожна. Кількість хворих і госпіталізацій зростає.

До нової хвилі коронавірусу вже підготували понад 4 тис. 100 ліжок, 98% з яких забезпечені киснем.

Якщо медзаклади першої черги не справлятимуться, Київ готовий розгорнути ще понад 5,5 тис. додаткових ліжок у лікарнях другої черги.

Сподіваюся, до суворого локдауну не дійде. І потреби повністю закривати місто вдасться уникнути. Головна умова для цього — вакцинація, — розповів Кличко.

«Ракурс» раніше повідомляв, що у Києві метрополітен через карантин може працювати з обмеженнями на вхід. Такі правила діятимуть у пікові години.