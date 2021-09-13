Киев готовят к строгому локдауну, но верят в вакцинацию, фото - Слово и дело

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Ракурс

Власти Киева готовят столицу к внедрению строгого локдауна. Впрочем, мэр Виталий Кличко верит, что вакцинация может предотвратить самые жесткие мероприятия.

В Киеве сделали более 1,5 млн прививок, причем половину из этого количества — двумя дозами.

Кличко 12 сентября в эфире «Интера» напомнил, что Киев находится в зеленой зоне и в городе не придется вводить строгий локдаун.

Впрочем, столицу к нему готовят, поскольку статистика последних дней тревожная. Количество больных и госпитализаций возрастает.

К новой волне коронавируса уже подготовили свыше 4 тыс. 100 коек, 98% из которых снабжены кислородом.

Если медучреждения первой очереди не будут справляться, Киев готов развернуть еще более 5,5 тыс. дополнительных коек в больницах второй очереди.

Надеюсь, к строгому локдауну дело не дойдет. И полного закрытия города удастся избежать. Главное условие для этого — вакцинация, — рассказал Кличко.

«Ракурс» ранее сообщал, что в Киеве метрополитен из-за карантина может работать с ограничениями на вход. Такие правила будут действовать в пиковые часы.