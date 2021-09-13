Украину невозможно оккупировать за неделю, заявил Владимир Зеленский. Фото: ОП

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Украину невозможно захватить за неделю, как это произошло с Афганистаном.

Наша страна не так зависима от Соединенных Штатов Америки, как был зависим Афганистан, поэтому некорректно сравнивать Украину с Афганистаном с точки зрения зависимости от помощи американцев. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

Некорректно сравнивать Украину с Афганистаном. Кроме того, Украина не так сильно зависит от США, как Афганистан. И я уверен, что невозможно за 5−6−7 дней оккупировать такую географически большую страну с таким количеством населения, как Украина, — отметил глава государства.

Зеленский рассказал, что во время встречи с президентом США Байден выразил мнение, что Украина должна быть в НАТО, но не все зависит от него.

Также украинский лидер уточнил, что речи о «выходе Соединенных Штатов из Украины» не идет. Президент уверен, что Вашингтону необходимо наращивать свое присутствие.

Напомним, после визита в Вашингтон Владимир Зеленский назвал продуктивными переговоры с Джо Байденом, но усомнился, возникла ли между ним и американским президентом «особая химия».

Источник: CNN