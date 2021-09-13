Приятный прецедент — Чехия задержала российского активиста оккупации Крыма

https://racurs.ua/n160049-priyatnyy-precedent-chehiya-zaderjala-rossiyskogo-aktivista-okkupacii-kryma.html

Ракурс

В Праге по запросу Украины задержали российского активиста, участника оккупации Крыма Россей.

Александр Франчетти участвовал в событиях «Крымской весны», теперь ему грозит депортация в Украину.

О задержании сообщили росСМИ со ссылкой на Александра Молохова, руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при так называемом «постоянном представительстве Крыма при президенте РФ». Позже информацию о задержании Франчетти подтвердила полиция Чехии.

Молохов назвал Франчетти «героем „Крымской весны“» и отметил, что теперь тому грозит депортация в Украину и «верная смерть».

Как рассказало чешское издание iRozhlaz, Франчетти участвовал в событиях «Крымской весны», во время которых полуостров перешел в состав России. За это украинская власть выдвинула против него обвинения и выдала международный ордер на арест.

Он прилетел в Крым за два дня до начала конфликта и сформировал группировку «Северный ветер», которая подчинялась российской армии. Участники группировки следили за безопасностью линий электропередач, работой газопровода и передвижением машин. Сам Франчетти с 2000 года проживает в Праге и работает фитнес-тренером.

Пресс-секретарь российского посольства в Чехии сообщил, что представители России отправились к месту задержания для оказания консульской помощи. Россияне вышли на контакт с представителями чешских властей и родственниками задержанного.

Франчетти награжден российскими властями медалью «За возвращение Крыма». Он пребывает в базе «Миротворец» как участник незаконных вооруженных формированиях «Самооборона Севастополя» и нелегальной разведгруппы «Северный ветер».

Источник: iRozhlaz