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Ракурс
Катафалк Путина впервые показали в России. Фото: EPA

Катафалк Путина впервые показали в России (ФОТО)

13 сен 2021, 10:20
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Российский катафалк Aurus Лафет впервые использовали по прямому назначению во время похорон погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева.

Автомобиль предназначен для траурных церемоний в похоронах госчиновников РФ высшего звена — от глав министерств до первых лиц государства. Об этом сообщили российские СМИ.

Он был построен на базе одной из версий представительского седана Aurus Senat, имеющего длину 6130 мм. О создании автомобилей-катафалков Aurus Лафет стало известно еще весной 2021 года, но ранее машины не появлялись на публике.

Пока неизвестно, сколько авто построено на данный момент и каков запланированный объем выпуска. Отмечается, что в похоронах погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева участвовали два таких катафалка.


Источник: Ракурс


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