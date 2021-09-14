Киев не верит Западу и хочет стать милитаризированным Израилем – Кулеба. Фото: УП

https://racurs.ua/n160128-kiev-ne-verit-zapadu-i-hochet-stat-militarizirovannym-izrailem-kuleba.html

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Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может полагаться только на себя.

Наша страна усвоила ряд горьких уроков, поняв, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим в обещания, — заявил украинский министр в интервью британской газете The Independent.

Он считает, что Украине следует стать обладающим гибкостью военным государством, таким как Израиль.

Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ — вот что нам нужно, чтобы выжить, — сказал Кулеба.

Интервью изданию The Independent Кулеба дал в Киеве на следующий день после того, как президент Украины Зеленский предупредил о возможности полномасштабной войны.

Оно вышло под заголовком «Мы не верим обещаниям Запада: министр иностранных дел Киева говорит, что Украине необходимо провести милитаризацию, чтобы выжить».

Напомним, ранее мы сообщали, что США намерены в полной мере выполнить обязательства перед Украиной в сфере безопасности в случае российской агрессии. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил об этом, отвечая на вопрос конгрессменов во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Источник: The Independent