В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n160130-spalah-koronavirusu-rozpochavsya-v-ukrayini-eksperty.html

Ракурс

В Україні прискорюється погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19 — кількість виявлених нових випадків за тиждень зросла майже на 50%.

На думку експертів, ця тенденція зберігатиметься і надалі, а темпи прискорюватимуться через нові локальні центри спалаху. Про це під час брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

Крім того, зазначає Ганиченко, збільшився на 40% розрив між госпіталізаціями і виписками.

За останній тиждень завантаження всіх типів ресурсів пришвидшилося: ліжка з киснем зайняті на 22%, реанімаційні — на 27%, але ситуація залишається контрольованою, — наголошує він.

За словами Ганиченка, початкові ознаки спалаху коронавірусу спостерігаються на заході України. У найбільшій зоні ризику чотири регіони:

Чернівецька область;

Львівська область;

Волинська область;

Тернопільська область.

В інших регіонах ситуація залишається стабільно напруженою — у будь-який момент захворюваність може збільшитися.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно розповів, чи запровадять в Україні обов’язкову вакцинацію від коронавірусу.