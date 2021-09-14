Бал. Фото: Vogue

https://racurs.ua/ua/n160131-dementor-kovboy-i-lycar-yak-proyshov-met-gala-2021-foto.html

Ракурс

Met Gala 2021 пройшов у ніч на 14 вересня в Нью-Йорку. Цього разу щорічний захід зі збору коштів на користь Інституту костюма Метрополітен-музею в Нью-Йорку зібрав близько 400 гостей — це втричі менше, ніж зазвичай.

Темою вечора обрали американську моду. Про це повідомляє Vogue.

Серед тих, хто витримав тему балу, були співачка Дженніфер Лопес, яка з’явилася в ковбойському образі Ralph Lauren, співачка Lorde в костюмі Bode, що нагадує Статую Свободи, солістка групи Blondie Деббі Гаррі в плаття Zac Posen на тему американського прапора.

Модель Елла Емхофф, актриса Джулія Гарнер і колишня гімнастка Ніа Денніс позували разом у червоно-біло-синіх сукнях Stella McCartney x adidas.

Не обійшлося й без ностальгії — данину моді 2000-х віддали Лілі Роуз Депп і Зої Кравіц. Про епоху «Золотого століття Голлівуду» згадали модель розміру «плюс» Палома Ельсессер, тенісистка Серена Вільямс, актриса Аріани ДеБос.

Біллі Айлиш з’явилася в сукні, що нагадує образ Мерилін Монро, Кендалл Дженнер у напівпрозорому платті Givenchy повторила образ Одрі Хепберн із «Моєї прекрасної леді», а Кайя Гербер в Oscar de la Renta зробила відсилання до образу Бьянкі Джаггер на Met Gala 1981.

Окремо виступили репер ASAP Rocky і співачка Ріанна. Костюм виконавця відсилав до американської класики — клаптикової ковдри, яка була поширена в побуті колонізаторів. Ріанна, появи якої з нетерпінням чекали фанати, з’явилася в чорному кутюрному вбранні Balenciaga.

Головний об'єкт вечора — виставка «В Америці: модний лексикон» — відкриється вже 18 вересня. Вона більш ніж на 70% складається з молодих американських дизайнерів. Друга її частина «В Америці: Антологія моди» працюватиме з 5 травня 2022 року.

Джерело: Vogue