Маніяк жорстоко вбив друга та тітку – його шукають третій тиждень. Фото: Obozrevatel

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У Луганській області чоловік вбив двох людей, правоохоронці вже кілька тижнів не можуть його знайти.

У Старобільську в ніч з 29 на 30 серпня Дмитро Федорченко жорстоко розправився з 36-річним Олександром Єлсуковим і 74-річною Людмилою Федорченко. Подробиці справи дізнавався Obozrevatel.

Жінку вбили у неї вдома: озвірілий від люті злочинець бив ножем в шию і стегно. Масивна крововтрата і стала причиною смерті. Тіло загиблої жінки згодом виявила її дочка Ірина. А ось де вбивця розправився з чоловіком — досі точно не відомо, бо кисті були знайдені недалеко від вулиці Чехова, Інші частини тіла — в лісосмузі біля кварталу Південний, — розповіли джерела видання в поліції.

Повідомляється, що Єлсуков був другом підозрюваного, а Федорченко — його рідна тітка. 36-річний Дмитро Федорченко вів самотнє життя, був агресивним до оточуючих, постійного заробітку не мав.

Чоловік стоїть на обліку у психіатра з діагнозом «параноїдна шизофренія» та вживає наркотики. Також місцеві жителі розповіли, що після подвійного вбивства Дмитро напав на перехожу. Правоохоронці припускають, що він з великою часткою ймовірності міг виїхати зі Старобільська.

Федорченко відключив свій мобільний, збив зі сліду собак — він хворий, але розумний і хитрий. Є родичі в Росії та окупованому Луганську, проте туди йому навряд чи вдалося виїхати. Думаємо, або зачаївся в самому Старобільську, або встиг проїхати вглиб України. Що, звичайно, не додає радості, — розповів співрозмовник видання.

Тим часом у Луцьку розшукують чоловіка, який втік з приміщення міськрайонного суду. У 2016 році зловмисник викрав ученицю 11 класу і в лісі зґвалтував її. Він довго переховувався від судових органів. Чоловіка вдалося затримати в травні цього року. З 21 травня і до 10 вересня він перебував у Луцькому СІЗО.

Джерело: Obozrevatel