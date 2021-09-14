Окупанти підтягнули снайперів до лінії фронту. Фото: versiya.info

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Ракурс

Російські снайпери прибули на лінію фронту на Донбасі.

У з'єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів терористичних ЛНР та ДНР окупанти запланували проведення зборів зі снайперами, корегувальниками артилерійського вогню та інженерно-саперними підрозділами. Також командування російсько-терористичних військ хоче провести навчання з бойовими стрільбами танкових, мінометних та артилерійських підрозділів, у тому числі реактивно-артилерійських батарей. Про це 14 вересня повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони.

Розвідники зазначають, що окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських пар. Ворожі стрільці не лише відкривають вогонь по бійцях ЗСУ, але й знищують системи відеоспостереження й провокують вогонь у відповідь.

Нагадаємо, у лютому в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявляли, що Донбас став полігоном для випробовування новітньої російської снайперської зброї. Розвідники встановили, що на території України постійно перебувають близько 50 російських снайперів — снайперські групи збройних сил РФ, Федеральної служби безпеки та інших силових структур.