Динаміка. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n160134-dynamika-covid-gospitalizaciy-perevyschena-v-shesty-regionah-spysok.html

Ракурс

Коронавірус в Україні знову шириться — у шести регіонах динаміка госпіталізацій суттєво зросла.

Кількість ушпиталених у лікарні збільшилася у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Львівській, Миколаївській, Одеській областях. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

До цього кількість госпіталізацій невпинно зростала в Тернопільській області, але в останній день захворюваність пішла на спад. Натомість у Волинській, Львівський та Одеській областях кількість госпіталізацій продовжує збільшуватися, що може вплинути на посилення карантинних обмежень у регіонах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні прискорюється погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19 — кількість виявлених нових випадків за тиждень зросла майже на 50%. На думку експертів, ця тенденція зберігатиметься й надалі, а темпи прискорюватимуться через нові локальні центри спалаху.