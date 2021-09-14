Старейшую в мире мозаику нашли в Турции – фото находки

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Ракурс

В Турции археологи нашли уникальную мозаику возрастом 3,5 тыс. лет. Ученые утверждают, что она является старейшей в мире.

Находку обнаружили в провинции Йозгат, что в центральной части страны. Ее датируют 1 тыс. 500 годами до н.э. Об этом сообщает Arkeolojik Haber.

Местное руководство планирует превратить место, где было обнаружено мозаику, в туристический объект. Находка являет собой структуру хеттского периода. Ранее подобные мозаики ученые раскопали в Греции.

Научные исследования установили, что найденная мозаика является первой в мировой истории. Форма мозаики также это доказывает, поскольку она достаточно примитивная, — сообщил руководитель управления культуры и туризма провинции Йозгат Хусеин Читчи.

Напомним, в июне археологи нашли остатки замка, построенного 2 тыс. 800 лет назад на высоте 2 тыс. 500 м, в турецкой провинции Ван.

Источник: Arkeolojik Haber