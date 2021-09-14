Приучить коров ходить в туалет сумели ученые. Фото: ukrvet.ua

https://racurs.ua/n160137-priuchit-korov-hodit-v-tualet-sumeli-uchenye.html

Ракурс

Приучить к туалету коров сумели ученые из Германии и Новой Зеландии.

Такой способ поможет сократить выбросы скотом аммиака. Эти выбросы прямо не влияют на глобальное потепление, но попадая в почву, аммиак перерабатывается в оксид азота — третий по распространенности парниковый газ. Научная статья опубликована в журнале Current Biology.

В ходе эксперимента MooLoo, исследователи начали вознаграждать едой тех телят, которые мочились в туалете. Затем им стали позволять приближаться к лоткам при возникновении необходимости. Для того же, чтобы мочеиспускание вне лотков ассоциировалось с негативными чувствами, ученые попытались проигрывать телятам через наушники-вкладыши неприятную музыку — однако те не отреагировали на подобную стимуляцию. Нужного эффекта удалось достичь благодаря «душу» из разбрызгивателей.

За несколько недель исследователям удалось приучить к туалету 11 из 16 телят, участвовавших в эксперименте. Ученые говорят, что скот демонстрировал приученность, схожую с детьми.

Старший научный сотрудник Института биологии сельскохозяйственных животных Ассоциации Лейбница Ян Лангбейн уверен, что через несколько лет все коровы будут ходить в туалет. Ученые утверждают, что сбор 80% коровьей мочи приведет к снижению выбросов аммиака на 55%.

Напомним, в Нидерландах в порту Роттердама с мая 2019 года работает первая в стране плавучая ферма, где работают 32 коровы молочного направления. Кормят коров здесь остатками зерна с местных пивоваренных заводов, из кафе и ресторанов. Животным выращивают растения под светодиодными фонарями на этой же ферме. В рационе коров есть и ряска, поскольку она богата протеином и быстро растет. Пьют животные на ферме дождевую воду, которая фильтруется.

Источник: Current Biology