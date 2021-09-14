Кремль підвезе електорат з окупованого Донбасу на безплатній електричці

Вибори в Думу. Фото: Информатор

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Російська Федерація (РФ) залучить до виборів в Держдуму електорат з окупованих українських територій.

Фейкова ДНР запускає безкоштовний потяг з 17 по 19 вересня до станції Успенська, що розташована на кордоні з Росією. Про це повідомляє Depo. Донбас.

Потягом зможуть скористатися ті, хто їде голосувати на виборах у Держдуму у Ростовську область. Поїзд запустять з Ясинуватої, він прямуватиме через інші окуповані міста на Донеччині. У «мінтрансі» окупантів заявляють, що поїздом зможуть скористатися мешканці міст Ясинувата, Макіївка, Харцизьк, Зугрес, Іловайськ, Амвросіївка.

Зазначається, що дана послуга перевезення доступна для тих, хто не зареєструвався на дистанційне електронне голосування. При цьому місце в поїзді потрібно забронювати та заздалегідь записатися в інформаційних центрах «ДНР» за місцем проживання.

Нагадаємо, вибори депутатів Державної думи федеральних зборів РФ VIII скликання повинні відбутися в єдиний день голосування 19 вересня. 10 березня 2020 року, через внесення Путіним поправок до Конституції РФ, керівник ЛДПР Жириновський запропонував провести дострокові вибори у вересні 2020 року. Вибори визнаються такими, що відбулися, за будь-якої явки, оскільки поріг явки не встановлений.

Верховна Рада України 8 вересня ухвалила постанову про звернення до міжнародного співтовариства щодо невизнання виборів до Держдуми РФ.

Джерело: Depo. Донбас