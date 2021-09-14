Бывшую столицу Олимпиады переименовали ради расовой справедливости

В Калифорнии переименовали горнолыжный курорт Скво-Вэлли, фото: Lakota Law Project

https://racurs.ua/n160144-byvshuu-stolicu-olimpiady-pereimenovali-radi-rasovoy-spravedlivosti.html

Ракурс

В США переименовали популярный горнолыжный курорт Скво-Вэлли, расположенный в Калифорнии.

Курорт в 1960 году принимал зимние Олимпийские игры, сообщает издание NBC New York.

Новое название курорта — Палисадес Тахо.

Переименование произошло по просьбе индейских племен, проживающих в долине в районе озера Тахо, в рамках кампании по восстановлению расовой справедливости. Отмечается, что племена региона десятилетиями просили курорт изменить название.

Дело в том, что слово «скво» на языке местных индейских племен первоначально означало «женщина» или «жена», однако американские колонисты стали пренебрежительно называть этим словом индейских женщин, поэтому оно получило расистскую и сексистскую окраску.

Сейчас это слово воспринимается американцами как оскорбление представительниц коренных народов и поэтому исчезло из индейских языков.

Глава Тахо Ди Бирн отметил, что было проведено исследование, которое показало, что это слово очень оскорбительное «не только для женщин коренных народов, но и для всех женщин».

Это было правильное решение, и я думаю, что это изменит ситуацию. Я думаю, что нас будут рассматривать как более гостеприимный, инклюзивный курорт и сообщество, — считает Бирн.

В то время, как в Америке по просьбе коренных народов переименовывают города, в Новой Зеландии коренной народ — маори — запустил петицию с призывом официально переименовать страну, вернув ей историческое название Аотеароа, сообщает The Guardian.

Активисты партии маори, которая инициировала эту петицию, подчеркивают, что Новая Зеландия — это голландское название, данное стране колониалистами.

Давно нужно вернуть язык маори на свое законное место первого и государственного языка этой страны. Мы полинезийская страна — мы Аотеароа, — отмечается в заявлении лидеров партии маори.

Источник: NBC New York, The Guardian