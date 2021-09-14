«Динамо» — «Бенфика». Фото: УЕФА

https://racurs.ua/n160159-liga-chempionov-bukmekery-nazvali-favorita-matcha-dinamo-benfika.html

Ракурс

Фаворитов матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и «Бенфикой» назвали букмекеры.

Британская контора William Hill считает фаворитом португальцев. Победа «Бенфики» соответствует коэффициенту 2,30, а выигрыш «Динамо» оценивается в 3,30. Коэффициент на ничью равен 3,25. Букмекеры считают, что наиболее вероятной будет ничья со счетом 1:1. Коэффициент такого исхода составляет 6,50.

Чуть менее вероятной в William Hill считают победу «Бенфики» со счетом 1:0 за 7,50. В победу «Динамо» с результатом верят больше — коэффициент 11,00. То, что украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук забьет первый гол, оценивается в 6,50.

Австрийская контора Bwin больше верит в победу «Бенфики» — 2,20. Победа киевлян — 3,50, а ничейный результат — 3,25.

Как известно, матч «Динамо» — «Бенфика» состоится 14 сентября в 22.00 по киевскому времени.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу накануне футбольного поединка заявил, что украинец Караваев, которого накануне тренер сборной Украины раскритиковал за неумение играть в защите, психологически чувствует себя хорошо и готов к матчу. Процесс адаптации Витиньо и Шкурина продолжается.

Также ждем возвращения Рамиреса, чтобы посмотреть, чем и как он может нам помочь. Но в любом случае, до возвращения Беседина эти ребята должны делать свою работу в атаке как можно лучше и качественнее, — цитирует Луческу официальный сайт «Динамо».

Напомним, в июне стало известно, что Мирча Луческу задержится в футбольном клубе «Динамо» (Киев) до лета 2023 года. 75-летний румынский специалист договорился с президентом «Динамо» Игорем Суркисом активировать опцию продления контракта.