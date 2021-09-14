Матчу «Динамо» — «Бенфіка». Фото: УЄФА

https://racurs.ua/ua/n160159-liga-chempioniv-bukmekery-nazvaly-favoryta-matchu-dynamo-benfika.html

Ракурс

Фаворитів матчу першого туру групового раунду Ліги чемпіонів між «Динамо» і «Бенфікою» назвали букмекери.

Британська контора William Hill вважає фаворитом португальців. Перемога «Бенфіки» відповідає коефіцієнту 2,30, а виграш «Динамо» оцінюється в 3,30. Коефіцієнт на нічию дорівнює 3,25. Букмекери вважають, що найбільш вірогідною буде нічия з рахунком 1:1. Коефіцієнт такого результату становить 6,50.

Трохи менш імовірною в William Hill вважають перемогу «Бенфіки» з рахунком 1:0 за 7,50. У перемогу «Динамо» з результатом вірять більше — коефіцієнт 11,00. Те, що український нападник Бенфіки Роман Яремчук заб'є перший гол, оцінюється в 6,50.

Австрійська контора Bwin більше вірить у перемогу «Бенфіки» — 2,20. Перемога киян — 3,50, а нічийний результат — 3,25.

Як відомо, матч «Динамо» — «Бенфіка» відбудеться 14 вересня о 22.00 за київським часом.

Головний тренер киян Мірча Луческу напередодні футбольного поєдинку заявив, що українець Караваєв, якого напередодні тренер збірної України розкритикував за невміння грати в захисті, психологічно почувається добре й готовий до матчу. Процес адаптації Вітіньйо і Шкуріна триває.

Також чекаємо на повернення Раміреса, щоб подивитися, чим і як він може нам допомогти. Але в будь-якому випадку, до повернення Бєсєдіна ці хлопці мають робити свою роботу в атаці якнайкраще і якісніше, — цитує Луческу офіційний сайт «Динамо».

Нагадаємо, у червні стало відомо, що Мірча Луческу затримається у футбольному клубі «Динамо» (Київ) до літа 2023 року. 75-річний румунський спеціаліст домовився із президентом «Динамо» Ігорем Суркісом активувати опцію продовження контракту.