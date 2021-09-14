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Бабине літо в Україні — синоптики обіцяют комфортну погоду, фото - Pixabay

Бабине літо в Україні — синоптики обіцяють 15 вересня комфортну погоду (КАРТА)

14 вер 2021, 17:17
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Погода в Україні 15 вересня очікується теплою та майже літньою.

Ночі будуть прохолодними, але удень дощі не прогнозуються.

Вітер північно-східний у західних областях (2−5 м/с) та північно-західний (5−10 м/с) на решті території країни. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря в Європі 15 вересня, дані - Gismeteo

Опади в Європі 15 вересня, дані - Gismeteo

Погода у Києві очікується без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11°, вдень піднімуться до 20−20°.

Погода в Києві 15 вересня, дані - Gismeteo

Погода в Харкові буде сонячною та без дощів. Температура повітря вночі прогнозується 9−11°, вдень буде 21−23°.

Погода в Харкові 15 вересня, дані - Gismeteo

Погода в Одесі очікується тепла. Вночі температура складе 15−17°, вдень підніметься до 22−24°.

Погода в Одесі 15 вересня, дані - Gismeteo

Погоду у Львові синоптики обіцяють теплою, хоча уночі прогнозують доволі низьку температуру повітря (7−9°). Удень потеплішає до 20−22°.

Погода у Львові 15 вересня, дані - Gismeteo

Погода в Карпатах буде без опадів. Температура вночі очікується 8−10°, вдень буде 20−22°.

Погода в Карпатах 15 вересня, дані - Gismeteo


Геомагнітна обстановка в Україні 15 вересня прогнозується відносно спокійною, можливі невеликі збурення уранці та увечері.

Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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