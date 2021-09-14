Бабье лето в Украине — синоптики обещают 15 сентября комфортную погоду (КАРТА)https://racurs.ua/n160158-babe-leto-v-ukraine-sinoptiki-obeschaut-15-sentyabrya-komfortnuu-pogodu-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 15 сентября ожидается теплой и почти летней.
Ночи будут прохладными, но днем дожди не прогнозируются.
Ветер северо-восточный в западных областях (2−5 м/с) и северо-западный (5−10 м/с) на остальной территории страны. Об этом сообщает Gismeteo.
Погода в Киеве ожидается без осадков. Столбики термометров ночью покажут 9−11°, днем поднимутся до 20−20°.
Погода в Харькове будет солнечной и без дождей. Температура воздуха ночью прогнозируется 9−11°, днем будет 21−23°.
Погода в Одессе ожидается теплой. Ночью температура составит 15−17°, днем поднимется до 22−24°.
Погоду во Львове синоптики обещают теплой, хотя ночью прогнозируют довольно низкую температуру воздуха (7−9°). Днем потеплеет до 20−22°.
Погода в Карпатах без осадков. Температура ночью ожидается 8−10°, днем будет 20−22°.
Геомагнитная обстановка в Украине 15 сентября прогнозируется относительно спокойной, возможны небольшие возмущения утром и вечером.