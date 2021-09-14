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Бабье лето в Украине — синоптики обещают 15 сентября комфортную погоду

Бабье лето в Украине — синоптики обещают 15 сентября комфортную погоду (КАРТА)

14 сен 2021, 17:17
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Погода в Украине 15 сентября ожидается теплой и почти летней.

Ночи будут прохладными, но днем ​​дожди не прогнозируются.

Ветер северо-восточный в западных областях (2−5 м/с) и северо-западный (5−10 м/с) на остальной территории страны. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха в Европе 15 сентября, данные — Gismeteo

Осадки в Европе 15 сентября, данные — Gismeteo

Погода в Киеве ожидается без осадков. Столбики термометров ночью покажут 9−11°, днем ​​поднимутся до 20−20°.

Погода в Киеве 15 сентября, данные — Gismeteo

Погода в Харькове будет солнечной и без дождей. Температура воздуха ночью прогнозируется 9−11°, днем ​​будет 21−23°.

Погода в Харькове 15 сентября, данные — Gismeteo

Погода в Одессе ожидается теплой. Ночью температура составит 15−17°, днем ​​поднимется до 22−24°.

Погода в Одессе 15 сентября, данные — Gismeteo

Погоду во Львове синоптики обещают теплой, хотя ночью прогнозируют довольно низкую температуру воздуха (7−9°). Днем потеплеет до 20−22°.

Погода во Львове 15 сентября, данные — Gismeteo

Погода в Карпатах без осадков. Температура ночью ожидается 8−10°, днем ​​будет 20−22°.

Погода в Карпатах 15 сентября, данные — Gismeteo


Геомагнитная обстановка в Украине 15 сентября прогнозируется относительно спокойной, возможны небольшие возмущения утром и вечером.

Геомагнитная обстановка. Инфографика — Gismeteo

Источник: Ракурс


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