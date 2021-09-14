Довыборы в Раду – ЦИК зарегистрировала еще пять кандидатов. Фото: Слово и дело

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Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще пять кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду.

Заявления поступили от партий «Нам здесь жить», «Команда Семчишина», «Команда Андрея Балоги», «Партия Игоря Колихаева «Нам здесь жить», «Молодой Харьков» и ВО «Свобода». Соответствующее решение принято на заседании ЦИК 14 сентября.

Кандидатами в народные депутаты на избирательном округе № 184 зарегистрировано:

Олега Баркаренко от ВО «Свобода»;

Геннадия Лагута от «Партии Игоря Колихаева «Нам здесь жить»;

Сергея Матвийчука от «Команды Семчишина».

Кандидатами в народные депутаты на избирательном округе № 197 зарегистрировано:

Елену Козачук от «Молодого Харькова»;

Вячеслава Резникова от «Команды Андрея Балоги».

Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 31 октября, промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).

Напомним, «Европейская солидарность» на довыборах в округе № 197, что на Черкасщине, выдвинула своим кандидатом бывшего пленника Кремля Романа Сущенко.