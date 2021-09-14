От тысяч новых BMW отказался производитель и Канада — стоят на улице

https://racurs.ua/n160156-ot-tysyach-novyh-bmw-otkazalsya-proizvoditel-i-kanada-stoyat-na-ulice-video.html

Ракурс

Тысячи новых автомобилей марки BMW и Mini простояли в канадском Ванкувере более шести лет — три тысячи транспортных средств оказались ненужными ни производителю, ни местной власти.

Автомобили, которые пострадали от значительной влаги и морской соли, стали жертвами снежной бури после прибытия в феврале 2015 года в порт Галифакса.

Сейчас модели автомобилей BMW M6, BMW i8, Alpina B6 и ряд других находятся в плачевном состоянии. Вероятно, за ремонт транспортных средств никто не планирует браться. В то же время на странице в Instagram обнародовали видеозапись, которая демонстрирует нынешнее состояние автомобилей.

Метель, которая пронеслась Канадой шесть лет назад, сильно повредила автомобили. Рулевые рейки, стартеры и электрические цепи машин вследствие снежной бури вышли из строя. Однако с 2015 года местные власти так и не эвакуировали автопарк, отказались от машин и производители. BMW предпочла заменить их новыми, поскольку признала расходы на ремонт и восстановление экономически неоправданными.