Названы новые признаки деменции

Деменция. Фото: istock

https://racurs.ua/n160155-nazvany-novye-priznaki-demencii.html

Ракурс

Новые признаки деменции удалось обнаружить исследователям из Японии — они нашли метаболиты крови, изменение в которых связали с развитием слабоумия.

Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи из Окинавского института науки и технологи изучили образцы крови, собранные у восьми пациентов с деменцией, у такого же количества здоровых пожилых людей, а также молодых людей из контрольной группы. Им удалось найти способ сделать метаболиты эритроцитов стабильными для анализа.

Специалисты измерили уровни содержания в крови 124 продуктов обмена веществ и обнаружили 33 маркера, изменение в концентрации которых имело связь с деменцией. Содержание семи из них у пациентов со слабоумием увеличивалось, а 26 — уменьшалось. 20 из них, в том числе девять распространенных в эритроцитах соединений, никогда ранее не ассоциировались с деменцией.

Те метаболиты, содержание которых увеличивалось, были обнаружены в плазме и имеют схожую структуру. Некоторые из них токсично влияют на центральную нервную систему, что может быть вероятной причиной развития деменции.

Шесть из метаболитов, содержание которых сокращалось, были антиоксидантами и имелись в большом количестве у здоровых пожилых людей. Остальные соединения, по мнению ученых, играют роль в доставке питательных веществ и защите нейронов.

Напомним, ранее мы сообщали, что потеря зубов в раннем возрасте может увеличить риск развития старческого слабоумия и деменции в будущем. Такую корреляцию удалось обнаружить ученым из Нью-Йоркского университета.