Названі нові ознаки деменції

Деменція. Фото: Istock

Нові ознаки деменції вдалося виявити дослідникам з Японії — вони знайшли метаболіти крові, зміни в яких пов’язали з розвитком недоумства.

Стаття вчених опублікована в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дослідники з Окінавського інституту науки і технології вивчили зразки крові, зібрані у восьми пацієнтів з деменцією, у такої ж кількості здорових літніх людей, а також молодих людей з контрольної групи. Їм вдалося знайти спосіб зробити метаболіти еритроцитів стабільними для аналізу.

Фахівці виміряли рівні вмісту в крові 124 продуктів обміну речовин і виявили 33 маркери, зміна в концентрації яких мала зв’язок з деменцією. Зміст семи з них у пацієнтів з недоумством збільшувався, а 26 — зменшувався. 20 з них, зокрема, дев’ять поширених в еритроцитах сполук, ніколи раніше не асоціювалися з деменцією.

Ті метаболіти, зміст яких збільшувався, були виявлені в плазмі та мають схожу структуру. Деякі з них токсично впливають на центральну нервову систему, що може бути вірогідною причиною розвитку деменції.

Шість із метаболітів, зміст яких скорочувався, були антиоксидантами і знаходилися у великій кількості у здорових літніх людей. Інші з'єднання, на думку вчених, відіграють роль в доставленні поживних речовин і захисту нейронів.

