Від тисяч нових BMW відмовився виробник і Канада — стоять просто неба

https://racurs.ua/ua/n160156-vid-tysyach-novyh-bmw-vidmovyvsya-vyrobnyk-i-kanada-stoyat-prosto-neba-video.html

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Нові автомобілі марки BMW і Mini простояли у канадському Ванкувері понад шість років — три тисячі транспортних засобів виявився непотрібними ані виробнику, ані місцевій владі. Автомобілі, які постраждали від значної вологи та морської солі, стали жертвами снігової бурі після прибуття в лютому 2015 року в порт Галіфакса.

Зараз моделі автомобілів BMW M6, BMW i8, Alpina B6 та низка інших перебувають у жалюгідному стані. Ймовірно, за ремонт транспортних засобів ніхто не планує братися. Водночас на сторінці в Instagram оприлюднили відеозапис, який демонструє нинішній стан автомобілів.

Заметіль, яка вдарила по Канаді шість років тому, сильно пошкодила автомобілі. Кермові рейки, стартери і електричні ланцюги машин внаслідок снігової бурі вийшли з ладу. Проте з 2015 року місцева влада не евакуювала автопарк, відмовилися від машин й виробники. BMW вважала за краще замінити їх новими, оскільки визнала витрати на ремонт і відновлення економічно невиправданими.