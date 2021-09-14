Довибори в Раду – ЦВК зареєструвала ще п’ять кандидатів. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n160157-dovybory-v-radu-cvk-zareiestruvala-sche-p-yat-kandydativ-spysok.html

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Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала ще п’ять кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради.

Заяви надійшли від партій «Нам тут жити», «Команда Семчишина», «Команда Андрія Балоги», «Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити», «Молодий Харків» та ВО «Свобода». Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК 14 вересня.

Кандидатами в народні депутати на виборчому окрузі № 184 зареєстровано:

Олега Баркаренка від ВО «Свобода»;

Геннадія Лагуту від «Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити»;

Сергія Матвійчука від «Команди Семчишина».

Кандидатами в народні депутати на виборчому окрузі № 197 зареєстровано:

Олену Козачук від «Молодого Харкову»;

В’ячеслава Резнікова від «Команди Андрія Балоги».

Центральна виборча комісія призначила на неділю, 31 жовтня, проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

Нагадаємо, «Європейська солідарність» на довиборах в окрузі № 197, що на Черкащині, висунула своїм кандидатом колишнього бранця Кремля Романа Сущенка.