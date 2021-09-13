Порошенко виставив на довибори в Раду екс-в'язня Кремля

Роман Сущенко та Петро Порошенко, фото: «Європейська солідарність»

https://racurs.ua/ua/n160088-poroshenko-vystavyv-na-dovybory-v-radu-eks-vyaznya-kremlya.html

Ракурс

«Європейська солідарність» на довиборах в окрузі № 197, що на Черкащині, висунула своїм кандидатом колишнього бранця Кремля Романа Сущенка.

Лідер політсили Петро Порошенко озвучив відповідне рішення з’їзду партії сьогодні, 13 вересня, на брифінгу.

Сущенка, кореспондента «Укрінформу» 30 вересня 2016 року заарештували в Москві, куди він прибув з приватним візитом, за звинуваченням у нібито шпигунстві. У червні 2018 року Московський суд засудив його до 12 років ув’язнення в колонії суворого режиму.

Сущенко провини не визнавав.

7 вересня 2019 року його звільнили в межах проведеного між Україною та РФ обміну у форматі «35 на 35». Загалом ув’язнення Сущенка в Росії тривав 1 тис. 70 днів.

Російська ФСБ викрала Романа, кинула його за ґрати, вимагаючи зрадити та здати Україну, — зазначив Порошенко. — Роман продемонстрував таку силу, таку твердість, таку любов до України, що засмучені були навіть бандити з російського ФСБ.

Довибори в в окрузі № 197 відбудуться 31 жовтня.

Нагадаємо, суперниками Сущенка на довиборах у 197-му окрузі стануть висуванці ВО «Свобода» Андрій Іллєнко, Української галицької партії Богдан Панкевич, «Влади народу» Антона Подчапко, «Слуги народу» Віталій Войцехівський, «Народовладдя» Сергій Василенко, «Нових обличчь» Наталія Степушенко.