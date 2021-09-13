Данілов. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n160087-danilov-proreklamuvav-latynycu-z-pomylkamy.html

Ракурс

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО), спробував перейти на латиницю та «проколовся».

У єдиному реченні, написаному латиницею, чиновник припустився трьох помилок. Відповідний допис він виклав на Facebook.

Dyakuyu usim, xto prochy’tav abo posluxav moye interv’yu «Radio Svoboda»…, — написав Данілов.

Згідно зі схваленою транслітерацією українського алфавіту латиницею, слово «прочитав» латиницею потрібно писати без будь-яких знаків, — просто «prochytav». Данілов також неправильно написав латиницею слова «хто» й «послухав». Замість латинської «x» необхідно було використовувати поєднання літер «kh».

Раніше Олексій Данілов говорив, що Україні потрібно позбавлятися кирилиці й переходити на латиницю. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь сказав, що заява Данілова про латиницю є необґрунтованою розмовою, а не ініціативою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за розвиток кримськотатарської мови візьметься Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Зокрема йдеться про проект концепції розвитку та популяризації кримськотатарської мови на 2022−2033 роки.