Тарас Кремінь, фото: «Інтернет-свобода»

https://racurs.ua/ua/n160079-perehid-na-latynycu-movnyy-ombudsmen-vidreaguvav-na-iniciatyvu-danilova.html

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Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, прокоментував пропозицію секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексія Данілова запровадити в Україні латиницю замість кирилиці.

За словами Креміня, заява Данілова — це не ініціатива, а необґрунтована розмова, повідомляє агентство УНІАН.

Якщо чесно, як так і не зрозумів власне суті того, що було запропоновано. Це ж ініціатива, вона без пояснень, тому я навіть не знаю, що коментувати, — зазначив Кремінь.

На думку Креміня, Данілову передусім слід самому дати «розширену позицію» щодо цього питання.

Я поки не бачу предмет дискусії, так як не було обґрунтувань. Була фраза, тому в першу чергу він сам повинен її коментувати. Якщо він прокоментує, тоді і ми будемо говорити, — зазначив мовний омбудсмен.

Кремінь додав, що дискусії щодо переходу на латиницю не було.

Я вам скажу навіть більше, про це ніхто і не говорить і ніколи не говорив, — наголосив він.



Данілов нещодавно в одному з інтерв’ю озвучив ідею перевести українську мову з кирилиці на латиницю і запровадити двомовність — зробити англійську мову обов’язковою, починаючи з дитячого садочка.

Джерело: УНІАН