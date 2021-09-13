Тарас Креминь, фото: «Інтернет-свобода»

https://racurs.ua/n160079-perehod-na-latinicu-yazykovoy-ombudsmen-otreagiroval-na-iniciativu-danilova.html

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Тарас Креминь, уполномоченный по защите государственного языка, прокомментировал предложение секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова ввести в Украине латиницу вместо кириллицы.

По словам Креминя, заявление Данилова — это не инициатива, а необоснованный разговор, сообщает агентство УНИАН.

Если честно, как так и не понял собственно сути предложеного. Это же инициатива, она без объяснений, поэтому я даже не знаю, что комментировать, — отметил Креминь.

По мнению Креминя, Данилову прежде всего следует самому дать «расширенную позицию» по этому вопросу.

Я пока не вижу предмет дискуссии, так как не было обоснований. Была фраза, поэтому в первую очередь он сам должен ее комментировать. Если он прокомментирует, тогда и мы будем говорить, — отметил языковой омбудсмен.

Креминь добавил, что дискуссии о переходе на латиницу не было.

Я вам скажу даже больше, об этом никто и не говорит и никогда не говорил, — подчеркнул он.



Данилов недавно в одном из интервью озвучил идею перевести украинский язык с кириллицы на латиницу и ввести двуязычие — сделать английский язык обязательным, начиная с детского сада.

Источник: УНИАН