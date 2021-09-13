Данилов. Фото: RT

https://racurs.ua/n160087-danilov-proreklamiroval-latinicu-s-oshibkami.html

Ракурс

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), попытался перейти на латиницу и «прокололся».

В единственном предложении, написанном латиницей, чиновник допустил три ошибки. Соответствующий пост он выложил на Facebook.

Dyakuyu usim, xto prochy’tav abo posluxav moye interv’yu «Radio Svoboda» …, — написал Данилов.

Согласно одобренной транслитерации украинского алфавита латиницей, слово «прочитал» латиницей нужно писать без каких-либо знаков, — просто «prochytav». Данилов также неправильно написал латиницей слова «кто» и «послушал». Вместо латинского «x» необходимо было использовать сочетание букв «kh».

Ранее Алексей Данилов говорил, что Украине нужно избавляться от кириллицы и переходить на латиницу. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сказал, что заявление Данилова о латинице является необоснованным разговором, а не инициативой.

Напомним, ранее мы сообщали, что за развитие крымскотатарского языка возьмется Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В частности речь идет о проекте концепции развития и популяризации крымскотатарского языка на 2022−2033 годы.