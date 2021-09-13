Мошенник подделывал Covid-тесты для пересечения фронта на Донбассе. Фото: МВД

https://racurs.ua/n160086-moshennik-poddelyval-covid-testy-dlya-peresecheniya-fronta-na-donbasse.html

Ракурс

В Луганской области 59-летний мужчина изготавливал и продавал фальшивые справки с отрицательным результатом на COVID-19.

Свои услуги он рекламировал в интернете, а поддельные документы продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ. Об этом сообщили в МВД Украины.

Клиенты мошенника не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления справок. Мужчина использовал поддельные печати одного из медицинских центров.

Стоимость одного такого теста составляла 500 грн. Ежемесячная прибыль правонарушителя составил около 300 тыс. грн. Поддельные документы правоохранители обнаружили при осмотре автомобиля мошенника.

На злоумышленника открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Раде назвали расценки на сфальсифицированные COVID-сертификаты. Преступники создают в соцсетях группы, где рекламируют собственные услуги, убеждая участников в «подлинности» поддельных документов.