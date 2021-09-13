ВСК по «вагнеровцам» сообщила, когда подаст отчет в Раду

Вагнеровцы. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n160085-vsk-po-vagnerovcam-soobschila-kogda-podast-otchet-v-radu.html

Ракурс

Дело «вагнеровцев» о госизмене рассматривается временной следственной комиссией (ВСК) в Верховной Раде.

Уже на следующей неделе все вопросы соберут в отчет в Раду, который планируют обнародовать до конца ноября. Об этом стало известно во время брифинга.

На следующей неделе ВСК начнет рассматривать кейсы Иловайска и обнародованных пленок переговоров одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Отдельного отчета по «вагнеровцам» не будет, все вопросы обнародуют одним отчетом Рады.

В то же время в ВСК заявили, что согласовывают еще одно заседание, которое запланировано на 14 сентября. Скорее всего, оно пройдет «во второй половине дня».

Напомним, ранее мы сообщали, что временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по расследованию спецоперации по «вагнеровцам» сегодня, 13 сентября, провела новое заседание. На нем опросили двух офицеров, которые были связана с этой спецоперацией — Червинского и Семенюка.