ТСК по «вагнерівцях» повідомила, коли подасть звіт у Раду

Вагнерівці. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n160085-tsk-po-vagnerivcyah-povidomyla-koly-podast-zvit-u-radu.html

Ракурс

Справа «вагнерівців» про держзраду розглядається тимчасової слідчою комісією (ТСК) у Верховній Раді.

Уже наступного тижня всі питання разом зведуть у звіт до Ради, який планують оприлюднити до кінця листопада. Про це стало відомо під час брифінгу.

Наступного тижня ТСК розпочне розглядати кейси Іловайська та оприлюднених плівок переговорів одного з лідерів «Опозиційної платформи — за життя» Віктора Медведчука. Окремого звіту по «вагнерівцях» не буде, усі питання оприлюднять одним звітом до Ради.

Водночас у ТСК заявили, що погоджують ще одне засідання, заплановане на 14 вересня. Найімовірніше, воно пройде «у другій половині дня».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради щодо розслідування спецоперації щодо «вагнерівців» сьогодні, 13 вересня, провела нове засідання. На ньому опитали двох офіцерів, які були пов’язана з цією спецоперацією, — Червінського та Семенюка.