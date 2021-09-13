Шеврон затриманих у Білорусі «вагнерівців», фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n160084-tsk-po-vagnerivcyam-opytani-oficery-vvajaut-scho-skasuvaly-uspishnyy-speczahid.html

Ракурс

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради щодо розслідування спецоперації щодо «вагнерівців» сьогодні, 13 вересня, провела нове засідання.

На ньому опитали двох офіцерів, які були пов’язана з цією спецоперацією, — Червінського та Семенюка. Про це під час брифінгу повідомила голова ТСК народний депутат зі «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

За словами Безуглої, опитані офіцери вважають, що відповідний спецзахід був успішним, проте поступила команда про його відміну чи відтермінування.

Одна з причин, чому вони вважають, що спецзахід був успішним — група безперешкодно перетнула кордон, — зазначила Безугла. — Не виникло ніяких проблем з перетином кордону як РФ, так і Білорусі.

Також, за її словами, опитані офіцери підтвердили, що п’ятий президент України Петро Порошенко не міг віддати наказ на проведення спецзаходу, оскільки це було зроблено у 2020 році.

Безугла зазначає, що документування у цій справі проводилося з 2014 року, а у 2018 році почалося документування у виді вербування та пошуку осіб, які брали участь у приватних військових компаніях та реалізації агресії на сході України.

Також Безугла зазначила, що ТСК не планує опитувати чинного президента Володимира Зеленського та очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Вона зазначила, що потреби викликати Зеленського не було, рішення ухвалювалося на оперативному рівні. Крім того, ТСК не має права його викликати, оскільки Верховний головнокомандувач недоторканний.

Щодо Єрмака, то, за словами Безуглої, він не мав відповідних повноважень.

Пан Єрмак — не уповноважена особа для прийняття рішень, — наголосила Безугла.

Безугла зазначила, що єдиним із вищого керівництва держави, до кого звернулася ТСК — Порошенко, оскільки він заявляв, що санкціонував цей спецзахід.

Також голова ТСК повідомила, що комісія намагається зв’язатися з колишнім керівником ГУР Василем Бурбою, проте він не виходить на зв’язок.

До участі у сьогоднішньому засіданні ТСК допустили депутатів від опозиції, які не входили до її складу — Романа Костенка з «Голосу» та Михайла Забродського з «Європейської солідарності», а також депутата Ірину Верещук зі «Слуги народу».

Завтра, 14 вересня, ТСК продовжить розглядати справу «вагнерівців».