Україна вимагатиме депортацію затриманого в Празі активіста загарбання Криму

https://racurs.ua/ua/n160083-ukrayina-vymagatyme-deportaciu-zatrymanogo-v-prazi-aktyvista-zagarbannya-krymu.html

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Україна наполягатиме на депортації затриманого у Празі росіянина Олександра Франчетті, який брав участь в акціях, що сприяли анексії Криму.

В Офісі генпрокурора відправили запит на видачу. Про це повідомила прес-служба відомства.

Українські силовики звернулися до Міністерства юстиції Чеської Республіки ще у серпні 2020 року із запитом прокуратури АР Крим та міста Севастополя про видачу громадянина Російської Федерації.

Активіста розшукують для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у не передбачених законом збройних формуваннях «Самооборона Криму» та «Северный ветер» (ст. 260 КК України). Голосіївським районним судом міста Києва щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Франчетті нагороджений російською владою медаллю «За повернення Криму». Він перебуває і у базі «Миротворець» як учасник незаконних збройних формуваннях «Самооборона Севастополя» та нелегальної розвідгрупи «Північний вітер».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Празі за запитом України затримали російського активіста, учасника окупації Криму Росією. Олександр Франчетті брав участь у подіях «Кримської весни», тепер йому загрожує депортація в Україну.