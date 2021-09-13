Украина требует депортации задержанного в Праге активиста захвата Крыма

https://racurs.ua/n160083-ukraina-trebuet-deportacii-zaderjannogo-v-prage-aktivista-zahvata-kryma.html

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Украина будет настаивать на депортации задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти, который принимал участие в акциях, что способствовали аннексии Крыма.

В Офисе генпрокурора отправили запрос на выдачу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Украинские силовики обратились в Министерство юстиции Чешской Республики еще в августе 2020 года с запросом прокуратуры АР Крым и города Севастополя о выдаче гражданина Российской Федерации.

Активиста разыскивают для привлечения к уголовной ответственности за участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях «Самооборона Крыма» и «Северный ветер» (ст. 260 УК Украины). Голосеевский районный суд города Киева в отношении подозреваемого избрал мера пресечения в виде содержания под стражей.

Франчетти награжден российскими властями медалью «За возвращение Крыма». Он находится и в базе «Миротворец» как участник незаконных вооруженных формированиях «Самооборона Севастополя» и нелегальной разведгруппы «Северный ветер».

Напомним, ранее мы сообщали, что в Праге по запросу Украины задержали российского активиста, участника оккупации Крыма Россией. Александр Франчетти участвовал в событиях «Крымской весны», теперь ему грозит депортация в Украину.