«Звезду» порновидео с патрульными Киева взяли в Минсоцполитики

Ростислав Дзундза. Фото: Лига

https://racurs.ua/n160082-zvezdu-pornovideo-s-patrulnymi-kieva-vzyali-v-minsocpolitiki.html

Ракурс

Ростислав Дзундза, который предлагал полицейским интим на улице, получил должность в Министерстве социальной политики.

Его назначили в состав Общественного совета. Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа» Александр Качура в своем Telegram-канале.

Как известно, до этого Дзундза попал в секс-скандал с полицейскими на День независимости. Он предлагал правоохранителям интимную связь и заявлял, что является «не последним человеком в стране», ведь он якобы «заместитель министра экономического развития» и «советник первой леди».

Видео было снято вечером 24 августа в центре Киева, недалеко от Европейской площади. Сам Дзундза извинился за инцидент и рассказал, что не отличился ничем особенным, ведь «каждый человек имеет право предлагать другому человеку, достигшему 18 лет, что угодно».