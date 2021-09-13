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Ракурс
Ростислав Дзундза. Фото: Лига

«Звезду» порновидео с патрульными Киева взяли в Минсоцполитики

13 сен 2021, 16:23
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Ростислав Дзундза, который предлагал полицейским интим на улице, получил должность в Министерстве социальной политики.

Его назначили в состав Общественного совета. Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа» Александр Качура в своем Telegram-канале.

Назначение Дзундзы. Скриншот: TelegramКак известно, до этого Дзундза попал в секс-скандал с полицейскими на День независимости. Он предлагал правоохранителям интимную связь и заявлял, что является «не последним человеком в стране», ведь он якобы «заместитель министра экономического развития» и «советник первой леди».


Видео было снято вечером 24 августа в центре Киева, недалеко от Европейской площади. Сам Дзундза извинился за инцидент и рассказал, что не отличился ничем особенным, ведь «каждый человек имеет право предлагать другому человеку, достигшему 18 лет, что угодно».

Источник: Ракурс


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